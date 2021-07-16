全球晶圓代工龍頭台積電周四(14日) ADR重挫5.51%，主要是第二季財報雖續表現優異，但獲利表現不如市場預期，台股開盤下挫194點，以17839.58點開出後，指數一度殺至17779.61點，大跌250點，終場在電子股賣壓消退，金融股撐盤下，終場下跌138.94點，收在17895.25點，成交值5727億元。外資終止連4買，晶圓雙雄淪提款機，前10大買超個股有9檔金融股。

台積電15日召開線上法說與公佈第二季財報，雖合併營收3721.45億元創新高，但毛利率與整體獲利表現不如市場預期，台積電指出，主要是受到匯損影響，預期全年營收將成長20%，但市場明顯不買單，加上英特爾你併購格芯等消息影響，台股周五半導體股領跌，台積電開低走低，終場大跌25元，跌幅4.07%，收在589元。

3大法人16日合計賣超 268.72 億元，外資終止連 4 買、轉賣為225.6 億元，投信賣超 2.54 億元，自營商賣超 40.73 億元。

外資買超前10大個股，分別為：新光金、開發金、台玻、中信金、元大金、台新金、國泰金、富邦金、永豐金、中壽。新光金、開發金買超張數超過4萬，其中除了台玻之外，都是金融類股。

外資賣超前10大個股，分別為：聯電、台積電、益航、華邦電、彩晶、榮運、聚亨、南亞科、華航、慧洋-KY。聯電、台積電遭外資大提款，分別賣超89954 張、29958張。