F. C. Vikings於2017年、2018年都受邀參加丹麥邦比菁英邀請賽，於丹麥邦比職業場館都可以看到中華民國國旗飄揚。（Vikings提供）

球隊隊員們都很乖巧、懂事，除了去打工外也會協助幫忙外送。（Vikings提供）

球隊隊員們都很乖巧、懂事，除了去打工外也會協助幫忙外送。（Vikings提供）

球隊隊員們都很乖巧、懂事，除了去打工外也會協助幫忙外送。（Vikings提供）

F.C.Vikings足球隊成立10年來陪伴許多弱勢童成長，來自丹麥的總教練尼爾森（Johnni Nielsen）與妻子蔡欣穎一起付出經營，如今受到疫情影響企業贊助短缺，他們在網路中發起義賣丹麥美食，盼可以籌措到百萬元的經費，繼續維持球隊營運。

據悉，Johnni Nielsen本是足球職業選手因傷退出，與妻子蔡欣穎、一雙兒女於2009年回台定居，因帶兒子踢足球吸引其他孩子，最後決定善用自己職業教練特長，成立非營利球隊F. C. Vikings，有興趣的孩子都可免費參加，目前隊員約60餘人，不少都是弱勢家庭的孩子。

F. C. Vikings於2017年、2018年都受邀參加丹麥邦比菁英邀請賽，於丹麥邦比職業場館都可以看到中華民國國旗飄揚，也讓喜愛足球的孩子們可以一圓夢想。

2011至今Johnni Nielsen都找贊助商、自身公司來支付球隊各種開支，前後代墊約500萬元，目前借支也有約100萬元左右。

領隊蔡欣穎說，隊員來自於北市太平國小、重慶國中、大理高中及世新大學等學校，由於隊員們有些家境清寒，他們也會協助隊員們購買球具、生活費及學費等，導致球隊經營花費攀升。

「平時都有熱心企業贊助，但受到疫情影響，企業贊助也隨之減少！」蔡欣穎說，為了讓球隊可以繼續營運，於今年5月中開始在網路中販售自製丹麥美食，包含丹麥豬排、丹麥肉丸、丹麥香腸、肉桂捲蝸牛比薩、丹麥夢幻蛋糕等。

蔡欣穎強調，疫情期間特地丹麥美食義賣，產品都採低油（15％）少鹽，嚴選台灣在地食材的丹麥風味，無化學添加物及防腐劑，肉品皆為國產豬，希望民眾防疫在家也可以選購他們的產品，在家防疫也支持球隊繼續營運，有興趣民眾都可以查詢臉書專頁「F.C.Vikings-Taiwan」。

蔡欣穎也分享，球隊隊員們都很乖巧、懂事，除了去打工外也會協助幫忙外送，大家彼此分工一起為球隊營運努力。