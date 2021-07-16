IC設計廠松翰科技（5471）今（16）日召開股東會，會後隨即召開董事會，一致推選鮑世嘉擔任董事長一職，另任命業務副總柯福順擔任總經理職務，原董事長陳賢哲交棒，仍任公司董事，持續協助公司發展，經營團隊接班傳承，寫下公司治理新頁，此項人事案於今日董事會通過後即行生效。

鮑世嘉是松翰創辦人之一，擔任總經理職務以來，發揮其長才，專注於公司策略及營運管理，帶領松翰創下業績突破50億元新高的佳績，升任董事長後，將持續以其宏觀的視野與格局帶領公司的決策與方向。

新任總經理柯福順自1996年即加入松翰，具備工程、管理專長，擔任FAE、業務、生產主管，熟悉產品、市場、客戶及供應鏈動態，並進入董事會歷練，參與公司決策，未來將借重其經驗與長才，負責公司全面性營運管理，帶領松翰迎接新的挑戰。

今年適逢松翰科技成立25周年，公司從語音晶片起家，在董事長陳賢哲的帶領及經營團隊努力下，產品線擴及微控制器與多媒體影像處理晶片，成為全方位的消費性IC設計公司，卓越的經營績效，曾獲選2008年遠見雜誌「科技兩百大第一名」及2010年「台灣經營績效五顆星最優Top5企業」等榮譽肯定。

松翰表示，現今陳賢哲交棒經營團隊，啟動世代交替，除了實踐公司治理的精神，更期許松翰的營運在新任經理人的帶動下，接班傳承，展現新氣象，更創佳績，永續發展。