不受消息面紛擾影響，運價續創新高，SCFI指數衝破4000點大關，遠東至美西、美東等主要航線全寫新猷。貨櫃三雄股價表現則是續強，陽明、萬海囊括上市成交值前2名，長榮也擠進前5，航運族群人氣回籠。

海運旺季報到，海運運價持續走揚，根據最新一期報價，本週上海出口集裝箱運價指數（SCFI）升至4054.42點，較上週大漲122.07點。

遠東到美西航線每40呎櫃（FEU）運價5334美元，上漲310美元，遠東到美東每FEU達9655美元，上漲299美元。遠東到地中海航線20呎櫃（TEU）6893美元，上漲147美元，遠東到歐洲航線每TEU運價7023美元，週漲282元，以上航線全部刷新歷史紀錄。

航運族群連2天走強，資金占比約45%，再度成為盤面焦點，指數終場以337.2點作收，收漲4.13%。

貨櫃航運走勢強勁，長榮終場收漲9.51%，以178.5 元作收，陽明上漲5.03%、收188元，超車現增新股價格182元，成交值逾新台幣1223億元，為上市股最高，共計65萬張。萬海以635.52億元位居亞軍，達21.7萬張，終場收漲7.5%，收286元。

散裝航運表現相形失色，慧洋-KY、中航、裕民、台航、四維航等均收黑。

台新投顧副總經理黃文清表示，貨櫃航運連續2天上演反彈行情，不過目前股價呈現高檔震盪，交易量暴增則是股民搶反彈所致。

他指出，航運股恐難再度延續先前猛漲態勢，且認為高點已過，因航運個股股價早已反映財報、運價利多，大漲數倍。投資人應審慎看待手中持股，適度獲利了結。在類股輪動下，看好下半年由電子、金融、鋼鐵等族群接棒。

貨櫃航運下週法說會、股東會將陸續登場，陽明19 日召開線上法說會，萬海則於20日在台北園外園舉辦股東會，長榮股東會21日壓軸登場，屆時各公司高層主管將進一步說明未來展望。（編輯：楊蘭軒）1100716