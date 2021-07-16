墾丁大街「微解封試營運」16日晚間登場，而原本控制只能擺200攤，但實際只有70攤，至於人流管控雖設在1500人以下，但開放後的第一個小時只有百餘遊客入內。（謝佳潾攝）

墾丁大街「微解封試營運」16日晚間登場，而原本控制只能擺200攤，但實際只有70攤，至於人流管控雖設在1500人以下，但開放後的第一個小時只有百餘遊客入內。（謝佳潾攝）

墾丁大街「微解封試營運」16日晚間登場，而不管攤商或遊客都比計畫中少，原本控制只能擺200攤，但實際只有70攤，至於人流管控雖設在1500人以下，但開放後的第一個小時只有百餘遊客入內，不過攤商早有心理準備、不覺失望，而遊客也不失興致，反倒認為人愈少逛得愈安心。

「海灘不開放，就不會有人潮。」賣湯包的業者稱，對於微解封試營運，本來就不期待，因為來墾丁不能玩水，會有誰想來？所以對於如此稀疏的人潮不會覺得奇怪，更不會希望，即使他第一個小時只賣出10籠湯包。他笑說，多數攤商比較看好26日能不能解封，現在擺攤只是不想再悶下去而已。

「人真的很少，但逛得很安心。」來自高雄的洪小姐說，她與媽媽今天到墾丁玩才知道墾丁大街有營運，所以就來走走，而攤位雖然擺得很少，但防疫措施很落實，加上人不多，逛起來特別安心，以前來墾丁大街都是人擠人，跟現在差很多，不過不會覺得不好玩，反而感覺很特別。

屏東墾丁大街16日起試營運3天，並自許成為示範性的標準防疫夜市，為此，墾丁大街自治管理委員會不僅訂下嚴格防疫規定，管委會主委曾春惠撂下重話，試營運期間一旦未達標準，將隨時喊卡。

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