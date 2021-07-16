關務署台北關新任關務長由原副關務長陳世鋒升任，今日舉行佈達和宣誓典禮，陳世鋒提到5大期許，以便捷通關、安全把關。

陳世鋒表示，海關關作業是國際貿易重要一環，隨著貿易型態與需求不斷改變，海關業務也不斷調整與創新，才能適應變動，他提出5大期許。

一，注重專業，處理通關事務需專業知識，方具權威性和說服力，關員也要適時自我精進，機關內也要提供多元管道。

二，積極服務，服務是同理心，要設身處地把商民的事當自己的事。

三，團隊合作，關作業龐雜多元，流程環環相扣，同仁應拋棄本位、同關一命充分發揮1加1大於2的團隊合作精神。

四，充分溝通，商民有疑義時，應多溝通協調，獲得共識與支持，以利業務執行。

五，宏觀思維，無論是個人修為，或是關務作為，同仁都要有宏觀思維，如海天一樣寬廣高遠。

陳世鋒也期盼，大家共同朝向便捷通關、安全把關的願景邁進