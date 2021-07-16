黃寅燁二度逆齡，在《女神降臨》中飾演高中生。（衛視中文台）

由車銀優、黃寅燁、文佳煐領銜主演的韓劇《女神降臨》旋風橫掃台韓兩地，在這群顏值超強的卡司陣容中，年逾30歲初熟齡的「最帥男二」黃寅燁出道迄今雖還不到3年，但「大器晚成」的他因為自然個性派的獨特風格與外型極具特色，拜該劇所賜，IG粉絲人數成長從最早的60萬暴漲直逼將近1000萬人。

黃寅燁在《回到18歲》中飾演籃球部隊長具子成一角，當時戲份雖不多，但早已嶄露頭角魅力四射，與男主角李到晛的人氣不分軒輊。這次在《女神降臨》中飾演外冷內熱、個性善良的男二韓書竣，讓不少劇迷為之瘋狂，網路上的查詢與討論度也不輸給「臉蛋天才」車銀優。再次顛覆了韓劇以「花美男」掛帥的必勝法則，身高超過185公分有著一雙細長鳳眼與冷酷又叛逆超強氣場超吸晴，不少粉絲用「狐狸相」、「恐龍相」來形容他，再加上那低沉的迷人的性感嗓音讓人癡迷不已，打破一般人眼中的「非典型帥哥」形象，外型與氣質很像當年的「醜帥歐巴」金宇彬，也讓他成為繼金宇彬之後的「校霸男神」第一人選。

黃寅燁談到演出感想時，他表示，1年前看到報導知悉《女神降臨》將被翻拍成電視劇時，當時自己就非常企盼能獲得青睞參加演出。他非常感恩老天爺的眷顧，讓幸運之神降臨在他身上，終於接到試鏡的機會，最後夢想成真可以扮演和自己真實個性很像的「韓書峻」的角色，「外表看起來很時尚，粗獷和叛逆的書峻，但實際上是一個古道熱腸充滿愛心的年輕人」，認為和劇中角色有百分之50雷同，冷酷而銳利的形象讓人難以接近，但實際上卻剛好相反，私底下的他其實也很愛笑，很頑皮也喜歡說話，特別是對流行時尚非常感興趣。

該劇每週一至五晚間8點到10點在衛視中文台播出，上檔僅數日，收視率大開紅盤還持續斷飆升中，昨天播出第四集25至49歲女性平均收視已高達1.62，不僅全台韓劇收視第一，截至昨日全劇25至49歲女性平均收視1.19，全台灣已有143萬8000人 （4歲以上不重複接觸人數）在衛視中文台收看過此劇。