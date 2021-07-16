韓團SHINee成員泰民。（環球音樂提供）

日本女子流行電子音樂組合Perfume。（環球音樂提供）

日本可口可樂團隊將帶來官方歌曲〈Colorful〉，集合超豪華陣容，包括AI、秦基博、Little Glee Monster、三浦大知、Perfume、「SHINee」泰民、MIYAVI、Nasty C、Sabrina Carpenter、Ayumu Imazu、Blue Vintage、Mizki、sanari、「Sing Like Talking」佐藤竹善等超越了國境以及音樂類型的14組藝人。總製作人則是由至今以來不僅製造出多首人氣歌曲，還以參加許多社會貢獻活動聞名的今井了介擔當。

「＂ ONE DREAM ONE TEAM ＂ 這是超越了人種、性別、世代以及國境，為全人類作曲」而誕生的這首〈Colorful〉中所出現的一句話。原本是想要用在即將名流青史的東京奧運才創作而成的這首歌，用具有躍動感的音樂，來傳遞透過運動所相通的心靈與彼此結合的靈魂。因為新型冠狀病毒的影響而延後了歌曲發表的這段期間，在短短一年內，全世界人們的價值觀跟行動都不得不有了巨大的改變。

拜金資本主義至上、人們彼此爭奪的「競爭」時代終結，迎來的是一同互贈互助的「共創」時代。而這個「共同創造」，本來就是人類予生俱來的原始精神。此刻，我們可以說是正要迎接後疫情時代，透過這首歌曲，希望多少可以將努力生存於這個新時代的能量和勇氣，傳遞給因為疫情而痛心的各位以及選手們。」

另外，歌曲製作除了今井，還有TINYVOICE的UTA、SUNNY BOY、JUN也參與其中。這首官方主題曲〈Colorful〉不但將用於播放的廣告歌曲，也將用於各式各樣的可口可樂宣傳活動中。該曲將於7月19日數位音源全球同步上架，MV則在同日的台灣時間20點正式公開。