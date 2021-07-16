民進黨2022地方選舉恐有大海嘯？資深媒體人黃暐瀚在Yahoo網路談話節目分析指出，從近期六都首長民調來看，綠營只有高雄市長陳其邁表現比較好，反而新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕這2位市長，在防疫方面是比較穩健的。黃暐瀚也坦言，當疫情指揮官陳時中開放餐廳「微解封」，綠營縣市長卻一個個改口「逆時中」，陳時中令不出指揮中心，他預測，或在明年選舉之前政府會有一次內閣改組。

資深媒體人 黃暐瀚。(圖/本報資料照)

黃暐瀚14日在網路節目Yahoo TV《鄉民大會》上分析，2022畢竟是地方選舉，對民進黨很不利，從近期六都市長民調來看，台北市長柯文哲聲量很高，負面聲量也很多，但至少他有表現。再看綠營縣市長，比較好的可能還是高雄市長陳其邁，讓高雄人覺得「選對了，好幸福」，其他桃園市長鄭文燦，台南市長黃偉哲，沒有什麼特別表現，黃暐瀚認為，新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕，這2位直轄市長，在防疫方面是比較穩健的。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜。(圖/本報資料照)

話鋒一轉，黃暐翰坦言，指揮中心近期關於三級警戒延長，願意開放部分餐廳「微解封」，但綠營縣市長配合個兩天，臉書被灌爆後，就一個一個縮回去不跟進了。當陳時中做出的指引，令不出指揮中心，他自己也該負一部分責任，一次兩次地方縣市完全不聽陳時中的話「逆時中」的時候，或許我們就要換指揮官了，到時候連內閣改組一起處理，等到疫苗都到之後，在明年的選舉之前應該會有一個改組。

黃暐瀚也說，不然以現在這樣的狀況，民進黨怎麼選2022？除非有像2019年的「香港反送中」運動，或兩岸一些局勢變動的情況發生，否則單只選縣市長去扯「統獨，」會不會扯太遠？他也指出，蔡英文總統應該要打疫苗，不能說支持國產就不打疫苗，健康的問題不能開玩笑，他坦言，這是指揮中心的領導危機。