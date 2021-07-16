新光三越不畏疫情，今（16日）起至28日首度推出超越周年慶的「超級會員酬賓周」活動，讓130萬APP會員免消費最高可獲5000元酬賓券，首日截至傍晚包含5折起夏換季關聯商品，像是服飾、休閒運動及兒童商品，都是顧客主要採購焦點，在會員酬賓券加持下，帶動相關業績成長超過1倍以上，運動用品業績則大幅成長4倍；新光三越電商平台skm online線上業績也翻倍成長。

新光三越ONE BOY冰鋒衣，880元。（新光三越提供）

疫後新光三越全力衝刺電商，目前包含skm online、APP精選優惠、熟客系統的電商業績占整體業績10至13％，較之前10倍成長，成功抓住新客群。三級警戒2個月來雖到店人流減少7成、停留時間變短，但因目的性購買，讓客單價上升2至3成。

新光三越TORY BURCH T Monogram水桶包，2萬1900元。（新光三越提供）

此外，觀察到疫情前會員業績貢獻度不到8成，疫情後提升到9成，可見主顧黏著度高，因此「超級會員酬賓周」便以回饋主顧下手。會員於活動期間打開新光三越APP即可獲酬賓券，貴賓卡會員可獲1000元酬賓券，500元共1張、100元共5張；年消費20萬元的銀卡會員可獲5000元酬賓券，500元共9張、100元共5張。在全台15家新光三越、APP精選優惠或透過熟客系統購物，皆可獨享全館單筆滿1000現抵100、名品∕大家電∕法雅客∕[i]Store單筆滿1萬現抵500的專屬購物優惠。

新光三越New Balance 327系列，2980元至3280元。（新光三越提供）

今天首日全台女性服飾中，PLEATS PLEASE、45 RPM、MAJE等設計師服飾品牌表現佳，早秋新品在本周陸續到貨，吸引主顧客搶先採買；少女裝及少淑女裝進入夏換季第2波5折起，搭配滿1000現抵100的低門檻優惠，更提升購買意願，0918、DITA、JOAN、GIORDANO LADIES等都有不錯的買氣回流，並以渡假風格服飾最受歡迎。

新光三越adidas KIDS LEGO聯名鞋，2690元。（新光三越提供）

運動服飾ROOTS、TIMBERLAND等品牌季末出清6折起，人氣品牌ONE BOY防曬抗菌冰鋒衣售出逾200件；運動品牌如NIKE推出1件7折、2件6折，在NB 327、NIKE DUNK等限量鞋的帶動下，運動用品業績大幅成長4倍。另，專櫃人員透過熟客系統主動聯繫顧客，也拉抬高單運動器材買氣超高。童裝WHY AND 1/2春夏6.8折活動及滿額贈、運動童裝新品上市等，也帶動兒童商品翻倍成長。

新光三越NIKE KIDS NIKE DUNK LOW SE（gs）限量鞋，3000元。（新光三越提供）

此外，skm online趁活動同步送每位會員100元酬賓券，全站單筆滿1000即可折抵100，截至目前線上業績亦翻倍成長。首日的暢銷商品包括新光三越與品牌獨家合作的PORTER BOX驚喜箱，內含價值萬元以上商品，限量搶購價2999元，至17時已銷出逾200件；化妝品陣容則以主力品牌CHANEL、TOM FORD、LANCOME、ESTEE LAUDER獨家新品底妝、脣膏，與經典商品小棕瓶、極光水限定特惠組是熱銷搶購焦點。