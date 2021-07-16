16日接任台北市警察局長的楊源明，透過北市警局的臉書專頁「臺北波麗士」發文，表示自己初任警察就在台北，時光匆匆已過39年，希望未來能與優秀的夥伴並肩作戰，做好治安捍衛正義。

楊源明的臉書發文：

「大家好！我是警察局長楊源明，台北市是我公職生涯的起點，39年前，我初任警職，在台北市刑警大隊擔任刑事分隊長，39年後，我回到台北，接下首都警長這份重責與榮譽。

在我近40載的公務歲月中，刑事工作占了很大部分。很榮幸能與許多優秀的夥伴們並肩作戰，我們一起查緝要犯，偵破刑案，捍衛正義。

感謝所有同仁的辛勞與付出，感謝市民朋友對警察的支持，因為有大家的齊心努力，才能為治安工作奠基深厚能量與實力；我會在這良好的基礎上，全力以赴，繼續為首都的治安交通用心打拚。」

楊源明中央警察大學正科 47 期、警察政策研究所畢業，歷任北市文山一分局分局長、刑事局主任秘書、嘉義市、基隆市及台中市警察局局長，內、外勤職務歷練十分豐富，16日由台中市北上接任退休的陳嘉昌。