疫苗之亂，重挫民進黨政府執政威信，為轉移疫苗不足焦點，綠營刻意掀起各縣市疫苗接種速度及疫苗庫存的政治口水論戰!他更痛批民進黨黨工假扮民間人士，刻意引用特定媒體不實的疫苗庫存數據，來抹黑花蓮縣疫苗施打及覆蓋率，立委傅崐萁今(16)日表示，這簡直是民進黨之恥，台灣之恥。

花蓮縣已接種第一劑疫苗覆蓋率21.1%，是台灣本島非六都第一名。(資料來源:疾管署)

傅崐萁提出疾管署認證的正確數據嚴正駁斥，花蓮縣是本島非六都疫苗施打涵蓋率第一名!他並根據衛福部統計認為，國內AZ疫苗不良反應是莫德納疫苗的10倍，且經驗證AZ疫苗容易造成年輕人血栓，台灣為已開發國家，應該給予充足且多種國劑認可疫苗讓民眾選擇，呼籲政府應立即循鴻海、台積電模式，馬上協助地方政府及民間團體洽購國際疫苗，也希望停止抹黑，共同防疫，購買充足國際認可優良疫苗及化解民眾疑慮，鼓勵民眾出來接種疫苗才是戰勝疫情的正解。

傅崐萁指出，目前台灣人口總數截至6月底為止共23487509人，根據衛福部疾管署的統計資料，疫苗接種累計至7/14 已接種第一劑人數:4242075人，疫苗覆蓋率: 18.06%，而花蓮縣總人口數323252人，疫苗接種累計至7/14已接種第一劑人數:68040，疫苗覆蓋率: 21.1%，是台灣本島非六都第一名!而執政黨不思如何協助國人儘快脫離疫情風暴！反而由黨工刻意引用錯誤資訊來抹黑，對於花蓮縣辛苦的防疫人員來說，相當不公平，應立即更正道歉!

花蓮縣已接種第一劑疫苗覆蓋率21.1%，是台灣本島非六都第一名。(資料來源:疾管署)

傅崐萁又表示，國內新冠疫苗不足，政府自購少、到貨率低，才有鴻海、台積電及慈濟等民間企業與團體主動申購自救捐贈，現有的國內疫苗絕大多數為友邦贈予援助應急，路人皆知。

但根據衛福部統計，目前國內僅有的兩種疫苗，AZ及莫德納，其接種後不良反應，AZ是莫德納的8倍，死亡人數AZ更是莫德納的15倍之多，無怪乎目前中央疫苗接種登記平台，僅登記莫德納疫苗意願高達412萬6506人，占總登記人數732萬4483人的56.33%，是僅登記AZ疫苗意願16萬9585人的24倍之多。他根據歐盟藥品監管機構的統計及英國的疫苗諮詢機構的報導，AZ疫苗的副作用為罕見血栓問題，且好發於30歲以下人年輕人，台灣為已開發國家，為何不讓民眾有多種疫苗選擇的機會?

傅崐萁強調，購買充足的國際認可優良疫苗，化解民眾接種疫苗的疑慮及思考如何鼓勵民眾出來接種疫苗，才是戰勝疫情的真正解方，抹黑及甩鍋地方政府，無法轉移國內疫苗不足，多數人打不到的事實!他更舉例日本人口1.26億，疫苗購買3億6400萬劑，是人口的三倍，但日本疫苗涵蓋率僅31.8％，沒人責怪日本政府，人家就是疫苗相當充足!反觀國內，疫苗不足，種類稀少，民眾搶登記莫德納，支撐社會的青壯年族群疫苗施打順位不斷延後，引發民怨，他希望政府不要再阻擋民間及地方政府採購疫苗，全世界只有台灣疫苗不足，還在嫌民間自購太多，呼籲政府應立即循鴻海、台積電模式，馬上協助地方洽購國劑疫苗，也希望停止抹黑，不分藍綠，共同防疫。