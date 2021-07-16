因最早在印度發現的COVID-19（2019冠狀病毒）Delta變異株肆虐，美國洛杉磯郡公衛官員難以遏止因此導致的確診病例激增，這個周末起將恢復強制戴口罩。

路透社報導，由於美國境內許多地區確診病例激增至令人擔憂的程度，近日來多個地方政府建議或強制戴口罩，或執行其他防疫管制，洛杉磯郡是其中之一。這個郡是全美第2大城洛杉磯所在地，居民達1000萬人。

洛杉磯郡公共衛生局（Department of Public Health）今天在推特發文指出：「無論是否接種疫苗，我們將要求每個人在室內戴口罩，包括公共場所與商店，如此我們才能遏止我們正面臨的日益加劇疫情。」

公衛局指出，強制戴口罩措施將從17日午夜開始實施。

洛杉磯郡已連續6天通報新增確診破千例，截至14日止，近400人染疫送醫，前一週則是275人，而且光是14日即新增9個死亡病例。

加州的沙加緬度郡也在今天建議民眾，即使已接種疫苗，在室內最好還是戴口罩。德州奧斯汀市則呼籲還沒接種疫苗或者是染疫高風險族群避免出遊、室內群聚、外出用餐與購物，並且要戴口罩。

本週稍早，加州優洛郡（Yolo County）也提醒民眾室內戴口罩，密蘇里州的春田市（Springfield）則是要求孩童與教師到校暑期輔導期間要戴口罩。