針對日本13日發表防衛白皮書稱我國釣魚台列嶼是日本領土，15日又送來第3批捐贈AZ疫苗。對此，社團法人釣魚台教育協會今(16)日發表【聲明稿】指出，我們不會因為日本贈台AZ疫苗而放棄釣魚台主權、漁權與尊嚴！

聲明全文如下：

我們雖然很感謝日本政府在台灣疫苗短缺的情況下，帶來幾波疫苗的及時雨。但是，我們也要正告日本政府：

我們不會因為疫苗而放棄主權！

我們不會因為疫苗而放棄漁權！

我們不會因為疫苗而放棄尊嚴！

報載，日本政府於7月13日發表《防衛白皮書》，將我國的釣魚台列嶼偽稱為「尖閣群島」，並稱其為日本領土；並首度提出「台灣周邊局勢的安定對日本安全極為重要」的內容。

我們抗議日本政府上述的霸道無理行徑！

幾十年來，台灣實際發生「局勢不安定」的具體衝突，就是日本官方或軍方在我周遭海域對我漁船的騷擾、跟監、噴水、噴油、破壞漁具、扣押人船、罰款、撞擊。光是二○○六年到二○一二年，台灣漁民在釣魚台海域捕魚，被日本公務船干擾的事件就有200多起！

這些「不安全」、「局勢不安定」的製造者，正是日本！

依明、清冊封使的記載，及十九世紀之前的中、日與各國地圖，釣魚台列嶼，包括最東端的赤（尾）嶼，就是我國領土，相對於琉球王國的久米島，兩國中間以黑水溝(即沖繩海槽)為界。

釣魚台是台灣的一部份，當《開羅宣言》明定二戰戰敗的日本必須歸還台澎、當《波茨坦公告》落實《開羅宣言》、當日本終戰詔書宣佈接受《波茨坦公告》，釣魚台就應隨著台澎一併歸還我國。

雖然美國在冷戰時，為其戰略需要而扶持日本，並將釣魚台的行政管轄權交給日本，但絕不因此改變釣魚台列嶼的主權歸屬，也不能抹煞數代台灣漁民在釣魚台（台灣漁民稱為「無人島」）海域作業的歷史事實。

近來日本藉台灣極度欠缺對抗新冠病毒的疫苗之際，將日本國民不願接種的AZ疫苗大量送來台灣，意圖以此收買人心，博取台灣人民好感，但是，我們不會因小利而忘大義、大利！

我們要正告日本政府：停止軍國主義的侵略行徑！停止以撰寫《防衛白皮書》、修改中小學教科書等不當手段，以錯誤訊息混淆視聽，企圖積非成是！我們亦要告訴日本人民：釣魚台列嶼不是日本領土，釣魚台是中華民國的！