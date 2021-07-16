中租股東會通過配發股利5.5元 20:322021/07/16 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中租-KY(5871)16日舉行股東會並照案通過營業報告書及財務報表，同時也通過股利配發案。中租股東會通過每股配息5元、配股0.5元，合計配發股利5.5元。去年營運逆風成長每股盈餘12.1元，今年上半年營收也持續穩定成長。 中租控股自結6月合併營收近60億元，較去年同期成長超過25％，今年上半年累計營收達345億元，較去年同期成長22％。以地區別來看，台灣、大陸與東協市場分別較去年同期成長26％、58％與48％。 長榮航股東會 通過長榮航太釋股案 軒郁國際通過每股配息7.25元 董事改選女性過半 #中租-KY #較去年同期 #中租 #股東會通過 #配發股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端疫苗遭爆未解盲就製造送審 陳時中回應了 17:132021/07/16 生活 螺絲大廠世豐股東常會通過配發每股2.97元 股利配發率達79.95％ 15:592021/07/16 財經 《電腦設備》微星配息6.1元 今年板卡出貨看2400萬片 12:352021/07/16 財經 《鋼鐵股》世豐派利2.97元 今年營運續看旺 12:352021/07/16 財經 《航運股》台驊擬現增 繼陽明後第二家航運辦理 17:412021/07/16 財經 《半導體》力旺填息達陣 先進製程比重今年持續延伸 12:012021/07/16 財經 不爽房東催租金！女房客狗屎抹滿地＋掉毀3台冷氣 交還「驚臭噁屋」 12:262021/07/16 房市新訊 發5千消費券 蘇揆：各種方案規畫中 04:102021/07/16 焦點要聞 《紡纖股》新紡力抗RCEP 加速海外生產評估 12:182021/07/16 財經 《航運股》長榮航：機票恐調漲 長榮航太科技邁向上市 12:012021/07/16 財經 《生醫股》馬光H1每股賺0.23元 H2動能強 17:242021/07/16 財經 財經熱門新聞 高通膨美債殖利率崩 華爾街大佬揭原因 股市創高還能抱？ - 財經 鋼鐵人回歸 15檔鋼鐵股 強勢反彈 - 財經要聞 - 工商時報 一改對政府補貼態度 英特爾老將大變臉 源自內部驚人現況 - 財經 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 外資連4買突變臉 聯電、台積電遭提款 掃貨這9檔金融股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。