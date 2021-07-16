中租-KY(5871)16日舉行股東會並照案通過營業報告書及財務報表，同時也通過股利配發案。中租股東會通過每股配息5元、配股0.5元，合計配發股利5.5元。去年營運逆風成長每股盈餘12.1元，今年上半年營收也持續穩定成長。

中租控股自結6月合併營收近60億元，較去年同期成長超過25％，今年上半年累計營收達345億元，較去年同期成長22％。以地區別來看，台灣、大陸與東協市場分別較去年同期成長26％、58％與48％。