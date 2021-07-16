拜登總統白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松(Rush Doshi)，日前出版新書，全面勾勒美國對華政策的思維邏輯與戰略全貌。他在書中指出，中共領導人從鄧小平的「韜光養晦」到習近平的「百年未見之大變局」，30多年來試圖削弱美國實力，並逐漸取代美國領導地位，美國必須認清雙方在很多地方都是「 零和遊戲」，因此與中國將是一種全面競爭的戰略。

《美國之音》以極長篇幅的報導介紹這部題為《長期博弈：中國取代美國的大戰略》(The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order)的新書說，國務卿布林肯在其主要對華外交政策演講中提到，華盛頓將與中國「在應該的時候競爭，在可以的時候合作，在必要時對抗」。作者杜如松認為，美中競爭的實質主要是關於「誰將領導亞洲和全球秩序」，以及他們可能從這種領導地位中創造什麼樣秩序的競爭，「在許多地方，但不是全部，這是一個零和遊戲」。

報導說，杜如松基本上排除了單邊妥協、討價還價容納或安撫中國的戰略，以及通過和平演變或政權更替改變中國的戰略，因為這些都面臨巨大障礙而難以成功。因此，「最符合邏輯的剩餘選項就是競爭戰略」，其重點是削弱中國的實力和秩序，建立美國實力和秩序。「這種戰略意在不對稱，它部分取自中國1990至2000年代自己的大戰略」，以低於中國推動其建立秩序的成本去削弱中國秩序的建立。

杜如松在書中寫道，海灣戰爭後中國尋求以發展不對稱武器挑戰美國昂貴的武器系統，但現在美國已經更多地借鑒中國的做法，尋求同樣的不對稱努力。美國具備發展這些能力的技術熟練程度，這些能力不會受到中國自身反介入/區域拒止的影響，而且會使中國在臺灣海峽或東海、南海的兩棲作戰複雜化，其成本會低於中國所裝備的昂貴資產。

書中指出，中國30多年來歷經鄧、江、胡、習4屆領導人，一直實行削弱美國、取代美國秩序的大戰略，根據中國不同時期對自己實力的權衡，這個大戰略分為3個時期，分別是鄧小平的「韜光養晦」時期、其後江澤民和胡錦濤的「積極有所作為」時期，與習近平「歷史機遇」時期。

杜如松認為，2008年全球金融危機後，中國啟動了直到2016年結束的第2次取代美國戰略，其目的是在尋求在亞洲建立中國區域霸權的基礎。金融危機讓北京認為美國勢力在減弱，使中國在軍事、政治、經濟上大膽推行更有信心的政策。2016年在英國脫歐和川普當選之後，習近平啟動了第3次取代戰略，這次是在世界範圍內擴大其削弱美國和建設自身的力度，以取代美國作為世界領袖的地位。

在這種背景下，加上2020年新冠病毒大流行，習近平進行了戰略調整，將在爭奪全球領導地位的競爭中趕超美國作為其最終目標。在政治上，北京將在全球治理和國際機構中發揮領導作用，分裂美國在亞洲和歐洲的聯盟；在經濟上，削弱支持美國霸權的金融優勢，從人工智慧到量子計算，搶佔第4次工業革命制高點；在軍事上，“解放軍將成為在世界各地設有軍事基地、能夠在多數地區甚至新領域捍衛中國利益的世界級軍隊。

美國國家利益中心研究員海爾對這本著作分析稱，這本書最重要和最有價值是他駁斥了中國的行為在很大程度上歸因於習近平的性格和野心。杜如松非常明確地指出，中國行為和戰略中的多數趨勢早於習近平就出現了，對於中國戰略的演變而言，基於歷史和系統的實力趨勢失衡，而非僅僅只是領導人的個性使然。