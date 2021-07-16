大陸女星高圓圓與趙又廷結婚7年，是演藝圈令人稱羨的銀色夫妻檔。現年41歲的高圓圓，近日更被曝光一段拍攝廣告的側拍影片，其微微隆起的小腹加上不時撫肚的動作，被疑是否懷上二胎。

與趙又廷育有2歲女兒的高圓圓，近日被曝光一段拍攝廣告的側拍影片，影片中她梳著一頭俏麗短髮，身上穿的是性感又不失優雅的緊身開高衩白色洋裝，專心地在為拍攝廣告做準備。

高圓圓近日一段廣告側拍影片，為她引來二胎傳聞。(取自微博)

高圓圓小腹微微隆起。(取自微博)

網友在盛讚女神工作態度敬業同時，也發現一向保持身材完美的高圓圓，小腹竟然微微隆起，還不時用手撫摸肚子，整個人孕味十足的模樣，瞬間引爆討論，「我不信高圓圓會這麼快懷二胎」、「如果是真的恭喜女神」、「基因好，應該多生」、「人家就不能是胖了嗎」。

與趙又廷結婚7年的高圓圓，近來屢傳懷上二胎，因為在她先前上傳的影片中，她的食量明顯增加，各種零食狂嗑不忌口，甚至還被發現在桌子上，擺了一瓶孕婦吃的維生素保健食品，令不少粉絲期待女神再一次宣布好消息。