歐洲疾病預防管制中心今天預估，區域內新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數將大增，到了8月1日會翻漲近5倍之多。

法新社報導，歐洲疾病預防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC）指出，這與首度在印度出現、具高度傳染力的Delta變異株擴散，以及歐洲各國鬆綁防疫限制措施有關。

ECDC在例行週報中預估，涵蓋歐洲聯盟（EU）及挪威和冰島的轄區內每10萬人新增確診數，過去一週低於90例，但至8月1日截止的一週將增至420例，並在次一週衝破620例。

ECDC指出，本月5至11日歐盟新添染疫人數激增6成多，且連續第2週攀升，歸咎於防疫措施鬆綁和Delta變異病毒擴大傳染。

ECDC在報告中說：「鑒於Delta病例數迅速增加，許多國家疫情不斷惡化的現況預料還會持續。」

ECDC在聲明中還說，在疫情最嚴重國家，新增確診人數最多和通報率最高會出現在15至24歲族群，65歲以上人口這類數據增幅則有限。