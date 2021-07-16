軟性銅箔基板廠（FCCL）新揚科（3144）16日公布，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意19日暫停交易。市場流傳，大股東日商株式會社有澤製作所計畫提出更進一步的公開收案，以達到100％收購新揚科並走入私有化。

有澤製作所原持股加上2020年底宣布公開收購，至今已持股達到89.47％，市場推測，為完全收購新揚科剩餘10.53％在外流通股通，有澤製作所有望提出比今年1月收購時以每股36元更優越的價格來進行收購。

從1日股東會董事改選案中，可以看到有澤製作所拿下4席，惟議程當中沒有討論下櫃相關計畫，市場推測，有可能會在新一輪的收購案正式完成後，召開股東臨時會，並提出相關議案，最終新揚科下櫃的目標不變。

新揚科2008年曾因財務問題申請重整，2009年由日本最大FCCL廠有澤製作所入主，多年下來新揚科營運漸入佳境，2020年更受惠5G商機，全年營運創下歷史新高。根據先前外電指出，有澤製作所有意今後五年，要持續投資新揚科，增加台灣軟板材料產能，以因應兩岸智慧型手機市場持續擴大的需求。