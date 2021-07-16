一名男老師2020年3月間自花蓮搭乘火車北上，卻在車上向一名女子大伸鹹豬手，以彎腰方式連續使用右手掌來回撫摸該女的左大腿外側以及腳踝，案經該女報警提告。花蓮地院審結，依性騷擾防治法判2月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，男子於2020年3月7日凌晨6時許自花蓮搭乘台鐵北上，卻在列車行駛至宜蘭火車站的區間，將手伸向坐在隔壁的A女，藉由車廂搖晃且A女無法抗拒之際，彎腰以右手掌摸了對方的左大腿3至4下，案經A女報警提告，全案才曝光。

A女在偵查與審理期間證稱，她坐在靠走道處，而該男坐在靠窗處，她在睡夢中感覺被觸摸後，以瞇眼方式看見該男先搓揉雙手，接著就用右手滑過她的左大腿，接著對方還彎下腰，摸她的左腳踝側邊。

該男坦承有有乘坐火車且坐在A女隔壁，但否認有做出性騷擾的舉動，辯稱，當時A女將腳架在置物籃上被他指正後不滿，才報復指控他性騷擾；該男自承，他身為老師，實在沒有動機去性騷擾包緊緊的A女，還指控A女前後說詞不一，不足採信。

花蓮地院法官認定，A女與該男原本不認識，只是坐火車遇上的鄰座乘客，實在沒有動機誣告對方；另針對A女說詞不一部分，法官認為，其證述並無明顯不一致，考量到A女於事發當下情緒驚慌，也未以攝影機完整記錄下過程，多少受制於先天能力與每次的訊問方式，進而影響到陳述結果，有出入尚屬情有可原，然而其針對大腿外側遭撫摸的重點前後陳述相當肯定與一致，因此不採信男方的說法。

法官斷定，該男僅因搭乘火車的機會，隨意觸摸不認識的A女身體隱私處，完全漠視對方身體自主權，也對其身心造成傷害，且犯後不承認，也未向A女道歉，依性騷擾防治法第25條第1項，判2月徒刑，得易科罰金，以新台幣100元折算一日。可上訴。

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