中共總書記習近平16日在APEC視訊會議上發表演講，他指出中方向開發中國家提供5億多劑疫苗，未來3年內還將再提供30億美元國際援助，並再次強調，要推動貿易和投資自由化便利化，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。要拆牆而不要築牆，要開放而不要隔絕，要融合而不要脫鉤，認為封閉排他、對立分裂只會走進死胡同。

亞太經合組織(APEC)東道主紐西蘭16日以視訊方式召開會議，主題為「新冠肺炎疫情背景下亞太地區如何把握機遇，合作應對衛生危機，加速經濟復甦，為未來發展打下更好基礎」。

新華社報導，習近平在講話中指出，當前，新冠肺炎疫情起伏反覆，疫情防控形勢依然嚴峻。同時，和平與發展仍然是時代主題，維護多邊主義，加強團結合作，共同應對挑戰的呼聲更加強烈。他表示中國去年通過了亞太經合組織2040年願景，提出了亞太共同體目標。亞太是世界經濟增長的重要引擎。早日戰勝疫情，恢復經濟增長，推動世界經濟復甦，是亞太各成員當前最重要的任務。

習近平提出了四點看法。第一，加強抗疫國際合作。中方向發展中國家提供了5億多劑疫苗，未來3年內還將再提供30億美元國際援助。中方願積極參與保障疫苗供應鏈穩定安全、促進關鍵物資流通等合作倡議，採取有效措施確保人員健康安全有序往來。中方向亞太經合組織捐資成立“應對疫情和經濟復甦”子基金。

第二，深化區域經濟一體化。要推動貿易和投資自由化便利化，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。要拆牆而不要築牆，要開放而不要隔絕，要融合而不要脫鉤。要加強宏觀經濟政策協調，抑制負面溢出效應，推動數字互聯互通合作，推進區域經濟一體化，早日建成高水平亞太自由貿易區。中方已率先完成區域全面經濟夥伴關係協定核准工作，期待協定年內正式生效。

第三，堅持包容可持續發展。要堅持以人為本，實現綠色增長。中方高度重視應對氣候變化，將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。中方支持亞太經合組織可持續發展和經濟技術合作，推動能源向高效、清潔、多元化發展，促進包容性貿易投資，支持中小企業發展，加大對婦女等弱勢群體的扶持力度，努力落實2030年可持續發展議程。

第四，把握科技創新機遇。全球數字經濟是開放和緊密相連的整體，合作共贏是唯一正道，封閉排他、對立分裂只會走進死胡同。要加強數字基礎設施建設，努力構建開放、公平、非歧視的數字營商環境。中方將舉辦數字能力建設研討會，推進數字技術助力旅遊復甦等合作倡議。

習近平強調，中國已經開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，將建設更高水平開放型經濟新體制，創造更具吸引力的營商環境，推進高質量共建一帶一路，與世界和亞太各國實現更高水平的互利共贏。

習近平還引用紐西蘭的毛利諺語稱：「當你面向太陽，陰影終將消散」，表示對人類合作戰勝疫情充滿信心，對世界經濟復甦前景充滿信心，對人類共同美好的未來充滿信心。盼同舟共濟、守望相助，攜手推進抗疫合作和經濟復甦，共創共享亞太繁榮美好的未來。