中天新聞《盧秀芳辣晚報》

國民黨立委賴士葆質疑，政府買疫苗帳面上共花了67億元，6月底之前只花費約10億元購買國際認證疫苗，其他的57億去了哪裡？資深媒體人黃暐瀚表示，如果現在總統還是馬英九，立法院也不用開會，早就被衝進去了。

黃暐瀚16日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，政府能不買BNT疫苗就不買，沒把BNT當成是一個好的疫苗，可是除了台灣以外，全世界各國都覺得BNT比較好。AZ疫苗有很多爭議，但很謝謝日本願意給台灣AZ，因為AZ在台灣是可施打的疫苗，不過疫苗在日本並沒有打AZ，美國也沒有打AZ，所以若拿AZ跟BNT來比，美國看到AZ和BNT的感覺是不一樣的，疫苗的層次是不同的。

黃暐瀚接著指出，賴士葆表示，我們現在已經執行67億的預算買疫苗，這是第一批預算。行政院獅子大開口，沒有人敢擋。135億中有20億是補助金，當時有4家國產生技公司說要做，後來國光第一期就退出，而只要過了第一期就可拿5億，剩下115億全部拿去買疫苗，結果現在以1劑AZ疫苗3美元去算，大概要花7200萬美元，預算當然要公布。

黃暐瀚指出，如今疫苗沒有公布價格，而且拖著並沒有到貨，如果現在總統還是馬英九，現在立法院也不用開會了，但不是休會，而是早就被人衝進去了。當時不過是服貿、貨貿被說是黑箱，都衝進去了；如今是攸關人命的疫苗問題，更應該按照SOP，立法委員有審核預算之權，可是卻剝奪立委之權，民進黨立委也默不作聲，他認為，應該要求政府公布預算，並公布執行狀況。