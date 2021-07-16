20210716 2021 APEC非正式領袖閉門會議會後記者會。(中時新聞網提供)

蔡英文總統邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年亞太經合會議（APEC）領袖代表，參與今日加開的「APEC非正式領袖閉門會議」。晚間會議結束後，張忠謀表示，他在會中向各會員國表示，針對新冠病毒，中華台北已準備好以自身經驗提供協助，也和其他許多APEC成員一樣，需要取得更多疫苗。

此次非正式領袖閉門會議，美國總統拜登、中國國家主席習近平等會員國領袖，均在此次APEC視訊同框，我國則是由張忠謀代表出席。

會後，張忠謀在總統府召開的記者會說明會中的談話內容。他表示，此次非正式領袖目的是討論亞太如何合作，以度過新冠肺炎的疫情危機，必且加速疫後經濟復甦。他說，面對新型冠狀病毒疫情，中華台北仍維持傑出的防疫紀錄，儘管疫情一度升溫，但日前已經趨緩，相信我們的經驗與知識能協助其他APEC成員，「過去我們曾捐贈口罩與醫療物質給APEC成員，現在也準備好與你們分享我們抗疫知識。」

張忠謀接著說，同時我們也需要幫助，因為目前疫苗覆蓋率低於20％，美國與日本已慷慨捐贈疫苗，民間機構也已經成功採購1千萬劑，但仍然需要更多數量的疫苗，而且需要盡快取得。

張忠謀表示，我們需要向擁有並生產自身所需疫苗數量的APEC成員尋求協助，針對疫後的經濟復甦，中華台北敦促APEC成員考慮在重要國家安全需要後，要在第一時間盡量與全球進行自由貿易。

張忠謀說，自由貿易使經濟貿易體蓬勃發展，APEC經濟體貢獻自己的競爭優勢，讓所有會員都受惠。近來我們很關切要求境內半導體晶片自給自足，我們必須指出，過去數十年的自由貿易大幅促進半導體技術發展，因此愈趨複雜的技術，使得供應鏈走向境外，如果試圖讓時光到流逝將會相當不切實際。

張忠謀說，如果嘗試讓時光到流，不僅成本會提升，技術的進步也會放緩，花費數千億美金與許多年的時間後，結果仍將是不充分的自給自足。

張忠謀說，我們認同國安顧慮確實存在，也相信針對國安應用在國境內能自給自足的供應鏈是審慎的作法。然而，針對規模大的民間市場進行自由貿易體系供應鏈，是最好的做法。

張忠謀說，總結來說，針對新冠病毒，中華台北能夠協助並且準備以自身的知識與經驗提供協助，也和其他許多APEC成員一樣，需要取得更多疫苗。關於疫後的經濟復甦，中華台北考慮國家安全需求後，應該採取自由貿易。

張忠謀表示，會中多數成員國的發言，都是希望多點疫苗，「也有很多別的發言，但幾乎百分之80、90都希望多點疫苗。」