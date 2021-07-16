明天就是微解封後第一個假期，台南市交通局統計7月13日微解封以來，市區公車運量微幅增加近10％、台鐵旅客量增加15％，高鐵和國道客運長途人次增約50％，市區道路車流量也提升30％。面對假日可能帶來人潮，台南市長黃偉哲說，不確定觀光人潮會不會出現，但可確定的是台南已做好準備，不論交通疏導、人流安排及防疫措施強化都會做好，「台南歡迎各位把歡樂帶來，但不要把病毒帶來。」

黃偉哲重申，希望每個來台南的好朋友，都做好自身防疫工作，包括勤洗手、戴口罩、保持社交距離等等，這樣來台南，才能成為很快樂的一趟旅程，他也提醒，保護自己才能保護家人，才能保護這座城市。

中央流行疫情指揮中心宣布從7月13日起微解封後，台南市交通局觀察交通運輸人流已有回溫跡象，在迎來第一個微解封後的週末，局長王銘德今日前往高鐵台南站實地觀察人流移動、排班計程車、接駁車、大台南公車等大眾運輸清消防疫工作，也再次提醒民眾疫情三級警戒尚未解除，仍要遵守戴口罩、實聯制等防疫規定，共同努力守住抗疫最後一哩路。

王銘德表示，台南市公共運輸已針對微解封做好萬全準備，近期除每日均派員辦理專案稽查，檢視各車站紅外線體溫儀、消毒毯等設備，更要求調閱公共場所清消紀錄和司機體溫量測紀錄，督導各公司、車站、車輛防疫工作確實到位。