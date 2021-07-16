高雄一名謝姓通緝犯，偽造他人身分應徵大樓管理員，自去年12月至今年4月間利用職務之便，從住戶的掛號郵件取得個資後進行偽造，再冒用住戶身分申貸及租車，甚至申請勞工紓困貸款、變更印鑑盜領存款，讓住戶損失逾百萬，日前遭警方逮捕後，於昨（15日）被移送高雄地檢署執行刑期。

據了解，一名吳姓受害人向警方報案，指稱今年4月被人假冒身份向2家銀行分別申請信用貸款20萬元、申辦多家電話門號及租車，還向保險公司申辦保險單貸款35萬與勞工紓困貸款10萬元，7月又發現他戶頭內的8萬3000元，被人提領一空。

高雄警方獲報立即成立專案小組調查，隨即鎖定一名58歲謝姓犯嫌，經長期埋伏，最後在謝嫌前往車行租機車時將人逮捕。警方逮到人後發現，謝嫌竟是一名偽造文書及恐嚇取財的通緝犯，後來在他身上找到被害人證件及3萬6800元贜款，並在他的租屋處查獲偽造身分證件的印表機。

警方調查，謝嫌有毒品、偽造文書、恐嚇取財等前科，從去年109年12月至今年4月，偽造他人身分應徵高雄某大樓管理員，再利用職務之便觀察櫃台掛號郵件，再拍照竊取住戶個資偽造。

謝嫌偵訊時坦承，遭通緝後經濟困頓，才會偽造被害人證件進行詐欺犯罪，訊後被依涉嫌偽造文書、詐欺等罪嫌送往高雄地檢署執行刑期。