54歲日本女星鈴木保奈美，當年以經典電視劇《東京愛情故事》中「赤名莉香」一角紅遍全亞洲，甜美笑容至今令粉絲難忘懷。然而她與知名諧星石橋貴明結婚近23年，育有3女，今(16日)突然宣布離婚，震驚大批粉絲。

鈴木保奈美1997年與F1解說員川井一仁離婚，隔年帶球再嫁諧星石橋貴明，並宣布退出演藝圈，將重心放在家庭上，更一連生下3個女兒，直到女兒長大上學後，鈴木保奈美才在2008年加入丈夫創立的經紀公司，再次復出演藝圈展開活動。

石橋貴明今(16日)無預警在YouTube上宣布與鈴木保奈美離婚，直言養育孩子已經告一段落，夫妻23年婚姻畫下句點，兩人將退回到經紀公司老闆與旗下演員的關係，消息一出震驚日本演藝圈，網友亦紛紛留言「熟年離婚…」、「都結婚這麼多年竟然離了」、「我以為這對算是嫁諧星比較幸福的一對了」。

日媒報導鈴木保奈美與石橋貴明離婚。(取自日網)

其實鈴木保奈美今年初才被日本媒體報導，與石橋貴明疑似婚姻亮紅燈，悄悄在去年9月以個人名義買下東京一處約3億日幣的豪宅，甚至還有知情人士爆料，鈴木保奈美對老公控制狂性格相當頭痛，但也只能私下向好友吐苦水。