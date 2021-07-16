青春專案期間，北市少年警察隊特別製作「台北少年電力無限公司」podcast(播客)，宣導強化保護青少年安全，最新的第4集邀請關懷青少年，以振興籃球運動、發揮社會影響力為人生使命，現為職業籃球聯盟執行長的「黑人」陳建州，一起訴說他的成長故事。

陳建州來自單親隔代教養家庭，高二時遭逢父親在日本名古屋空難喪生，他選擇用叛逆方式來轉化內心悲痛、宣洩壓力，後來因惹上麻煩進入少年法庭時，看見爺爺在法庭上痛哭、請求原諒的眼淚，深深撼動他內心深處，立志不辜負爺爺無條件的愛與信任，開始勤奮練習籃球技能，在籃球場上展露頭角，卻因二次韌帶斷裂，球員生涯就此告終，所幸在親友的支持鼓勵下，及當球員所磨練出來的堅強意志與敬業態度，讓黑人再次成功翻轉人生，並不忘初衷，籌組籃球聯盟回饋籃壇。

黑人認為，自己的家庭背景像是社會縮影，在成長過程中，親情的愛與關懷，是陪伴他走過狂飆期的關鍵，所以他鼓勵少年培養運動的興趣，在正向團體中找到歸屬感，學習如何面對挫折，從失敗中站起來，實踐運動家的精神。