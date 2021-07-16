世界衞生組織（WHO）秘書長譚德塞15日表示，由於缺乏新冠肺炎疫情初期在中國傳播的原始數據，導致疫情溯源調查受阻，他敦促中方以透明和開放的態度配合第二階段調查。他強調，排除「實驗室外洩導致疫情」言之過早，畢竟實驗意外可能發生。至於是否將接種疫苗列為國際旅行的必需條件，WHO認為新冠疫苗目前在全球取得有限且配送不公平，重申反對立場。

譚德塞在記者會上說，疫情造成各地數以億計人口受苦、數百萬人死亡，「我們欠他們一個交代」，「要求中國做到透明、公開和合作。」他還說，WHO將與成員國討論第二階段的溯源調查。

譚德塞表示，作為一名醫學專家，他了解意外可能發生，不應太早就病毒是否涉及實驗室外洩下定論。世衞領導的專家小組與中國研究人員今年1月到武漢及其周邊地區進行調查，並在今年3月發表報告稱，新冠病毒很可能是透過另一種動物從蝙蝠傳給人類，「極不可能」從實驗室洩漏病毒，但包括美國在內的國家和一些科學家並不滿意此結論，要求再進行調查。

中國外交部發言人趙立堅表示，中方在全球溯源問題上的立場是一貫的、明確的，溯源是科學問題，各方都應尊重科學家的意見，尊重科學的結論，不應政治化。下階段全球溯源計劃應由會員國主導，通過協商達成一致。

趙立堅指出，今年3月，世衛組織正式公佈了中國世衛組織聯合溯源研究報告，得出包括實驗室洩漏極不可能、在全球更廣範圍內繼續尋找可能的早期病例、進一步了解冷鍊及冷凍食品在病毒傳播過程中的作用等重要結論，這是一份科學和權威的報告，也是下階段全球溯源工作的基礎。