因應Covid-19疫情，遠距醫療快速發展，經濟部國際貿易局與外貿協會16日於線上辦理「5G遠距醫療趨勢應用座談會」，邀請遠距醫療領域的產官學專家，從不同面向深入探討遠距醫療發展趨勢及相關議題，期透過跨領域整合，共同開拓產業新藍海。

貿協董事長黃志芳表示，隨著科技的進步及疫情的催化，遠距醫療不但是趨勢，也已經成為現在進行式；面對疫情不確定的年代，不僅給了遠距醫療發展的契機，各個領域也都需要加速數位化、更加彈性、創意，才能快速因應每個挑戰與機會。

國際貿易局副局長李冠志表示，未來將從「持續開發遠距醫療新創商機」、「以優質的醫療團隊為核心」及「於全球重要市場推廣」等三個方向推動遠距醫療產業；希望從服務網及系統整合，籌組跨域聯盟開創商機。此外，藉由線上推廣活動及商機媒合平台，推廣產官學研所建構的生態系。

衛生福利部次長石崇良指出，遠距醫療是政府重要政策之一，透過各項計劃的推動及民間力量結合，ICT和醫療產業強強聯手，必然是台灣的另一個亮點。衛福部亦積極朝三大方向來推動遠距醫療，包括藉由遠距醫療提升偏鄉、離島醫療服務的可近性及服務品質；更廣泛的推動遠距醫療各項模式；以及將24小時的緊急醫療服務平台，擴大到門診服務，未來再擴大到國際醫療。