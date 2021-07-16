韓國總統文在寅16日在官方社交媒體發文稱，本週末是疫情擴散的緊要關頭，希望全民盡量避免外出，配合疫情防控。

韓聯社引述文在寅的話說，雖然Delta變異株擴散形勢嚴峻，但生活不能被病毒牽著鼻子走。我們定將戰勝任何變異病毒，克服疫情返回日常，因此本週末至關重要。文在寅還說，對即使面臨不便和困難仍配合防疫工作的國民，以及在一線獻身抗疫的醫務人員深表謝意和歉意。

文在寅指出，政府將為減輕防疫一線醫務人員的負擔提供最大的支持，同時與地方政府對高危設施實施嚴密管控、大規模病毒檢測和流調，竭盡全力切斷疫情擴散的惡性循環。

文在寅呼籲，希望全民能以超乎尋常的決心，為克服嚴峻疫情並提早恢復日常生活給予配合。

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