香港女星白雲因35E傲人上圍又有甜美顏值，成為不少人的女神，更獲得「香港波神」封號，雖然她在2016年升格人妻，仍活躍於戲劇圈，人氣不減；近日白雲在IG上傳多張出遊玩水的美照，自曝找救生員小哥哥替她拍攝，邪惡視角雙球快滿出來，性感指數破表。

白雲現年33歲，對自我身材管理還是相當注重，從她平時分享的美照，都能發現出道至今性感身材幾乎零改變；白雲喜歡穿著各種款式比基尼玩水，日前她曬出穿著一套特殊設計的白色比基尼，泡在水裡擺出各種性感姿勢的美照，不愧波神美名。

白雲日前分享在水裡拍的性感美照，美暈大票網友。(圖/ 摘自白雲IG)

白雲在IG上傳多張出遊玩水的美照，自曝找救生員小哥哥替她拍攝，邪惡視角雙球快滿出來。(圖/ 摘自白雲IG)

今（16）日白雲又PO出一張泡在泳池裡，愜意望著天空的美照，害羞透露這張不是自拍，是特地請救生員小哥哥幫忙拍攝，成果也讓她相當滿意；救生員視角意外驚見白雲白色比基尼包裹的E罩杯雙球，幾乎快滿出稀少衣料，超巨畫面讓人看了臉紅心跳。

網友看到白雲一系列性感照，也再度被震暈，「出水芙蓉，很美」、「我也想做救生員」、「還是好性感」、「空前偉大」、「看了正在噴鼻血中」、「非常羨慕救生員啊」、「大到看起來快走光啊」。