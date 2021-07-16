美國商務部周五 (16 日)公布美國6月零售銷售數據月增0.6%，高於市場預期，撇除汽車、汽油、建材以及餐飲服務，6月核心零售銷售月增1.3%，顯示美國第2季消費者支出穩健成長，有望為美國經濟表現帶來正面影響，加上美國聯準會(Fed)主席鮑爾坦承低估通膨陡升態勢，美股3大指數期貨上揚。美股周五開盤上漲20.92點、以35007.94點開出，隨後漲勢擴大至點，至於在新冠疫情一戰成名的莫德納（Moderna）將入標普500指數，股價勁揚逾6%。

截至台灣時間15日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲49.60點或0.14%、暫報35036.62點；標普500指數上漲12.21點或0.28%、暫報4372.24點；那斯達克指數上漲67.99點或0.47%、暫報14611.12點；費城半導體指數上漲15.63點或0.49%、暫報3233.36點。

5大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價微跌0.44美元或0.07%、暫報650.16美元。台積電ADR股價上漲0.23美元或0.20%、暫報117.76美元；聯電ADR股價上漲0.080美元或0.84%、暫報9.55美元。

面對高通膨，鮑爾終於坦承，近期通膨高於Fed預期感到焦慮，但仍預期大部分通膨壓力將會緩解。鮑爾在美國參議院銀行委員會報告指出，目前在經濟重啟的影響下，通膨衝至2%目標之上，這讓Fed感到焦慮。

不過，鮑爾還是強調，商品與服務價格飆漲主要是供應鏈失衡以及消費者需求暴增，也就是說這是短暫性通膨，做出過度反應是不合理的，但時間一拉長，將逼得Fed不得不重新評估目前的風險。

莫德納在標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）宣布下，7月21日正式納入標普500指數，取代英國疫苗廠商阿斯特捷利康（AstraZeneca）去年出價390億美元收購的美國生技公司Alexion Pharmaceuticals，並成為去年特斯拉入標以來受到市場關注的調整。莫德納股價現報274.65美元，上漲14.98美元或5.77%。