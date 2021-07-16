台積電、永齡基金會向上海復星簽約採購1000萬劑BNT疫苗，預計9月起陸續到貨。外傳台積電曾發一封措辭非常辛辣的e-mail給行政院發言人羅秉成，宅神朱學恒對此表示，據他得到的消息，台積電不爽的是，被拉進來陪這一局，政府卻一直刁難，小官是東刁難一個細節、西刁難一個細節。

宅神16日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，這絕對是真的，台積電很生氣。但他不知道台積電半夜3點有沒有寫e-mail給羅秉成，因為他的消息來源並不是台積電。台積電有抱怨，台積電的意思是，被拉進來陪你這一局，政府卻一直刁難，小官是東刁難一個細節、西刁難一個細節，讓台積電不爽，認為它出面了，還這樣搞，當台積電是塑膠做的。

針對政府的刁難，宅神表示，他知道台積電的說法是，這樣可能會讓買疫苗沒辦法繼續，若在細節上字斟句酌，那他們能夠做的事就是放棄，因為這樣搞談不下去，一直糾結在「台灣」、「台灣地區」。他認為，上海復星所發出的重訊，是針對整個大陸地區發的，能不寫台灣地區嗎？況且上海復星之所以會發這個重訊，是因為有人想破他們的局。由於那時合約還未底定，合約才簽到一半，就有人說，「好消息快來了」，此消息一出，綠營的側翼和立委批去談BNT疫苗，是矮化國格，但對岸並未對此繼續追下去。

宅神指出，台積電的法務就說，上海復星的重訊公告是針對大陸地區，跟台灣無關，去看《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，裡面就有「台灣」、「台灣地區」。宅神直言，對「台灣地區」有意見，有種就去改《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》。