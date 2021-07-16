斯洛伐克經濟部次長佳雷克今天表示，台灣曾在斯洛伐克最困難的時候贈送口罩，因此將捐贈1萬劑COVID-19疫苗給台灣。

斯洛伐克經濟部次長佳雷克（Karol Galek）今天證實，斯洛伐克將捐贈1萬劑疫苗給台灣。他說，台灣在斯洛伐克最困難的時候，與斯洛伐克站在一起，前後捐贈了70萬片口罩，「現在輪到我們拿我們有的來幫助」。

佳雷克並透露，他原本規劃訪問台灣，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延後。

佳雷克在聲明中強調，台灣是斯洛伐克重要的投資者，因此與台灣合作和深化經貿關係、快速展現團結精神，對斯洛伐克非常重要。

斯洛伐克是台商在中歐地區的重要據點，台達電、友達光電、鴻海在當地都有投資。

去年台灣曾捐給斯洛伐克40萬片口罩；今年年初透過駐斯洛伐克代表李南陽的牽線，高雄市長陳其邁也捐贈給布拉第斯拉瓦省（Bratislava Region）40萬片口罩，分送第一線的醫護人員和社福長照機構使用。

斯洛伐克與台灣計畫7月底簽署司法互助協議，斯洛伐克一個由數十人組成的代表團預定9月搭政府專機訪台，訪台層級與規模都將開創新頁。

斯洛伐克訪問團是由佳雷克率領，原訂5月底抵台，因台灣疫情警戒升級而延後，如果依計畫在9月成行，將會是台灣這波疫情穩定之後最早來台的外國重要訪團之一。