美國生技大廠莫德納（Moderna）推出新冠疫苗後，身價水漲船高，如今還踢掉同業亞力兄製藥（Alexion Pharmaceuticals）取而代之，下周三（21日）起正式納入標普500指數，盤後股價聞訊大漲8％。

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）15日宣布此消息後，莫德納盤後股價飆漲8％來到279.9美元，當天收盤漲幅逾5％，收在259.68美元。16日股價開高，勁漲逾7％。

拜開發新冠疫苗之賜，莫德納今年來股價暴漲逾150％，市值被拉抬到1000億美元。同一時間大盤標普指數漲幅僅16％。

被踢出標普成分股行列的亞力兄製藥，去年12月獲另一新冠疫苗製造商、英國製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）求親，開價390億美元收購。

總部位在波士頓的莫德納，成功研發出新冠疫苗之前，還只是家默默無聞的生技新創公司。莫德納新冠疫苗已於去年取得美國緊急使用授權，日前向美國食品藥物管理局（FDA）申請全面批准使用。莫德納疫苗與輝瑞一樣，採用mRNA技術，這兩支疫苗的保護效力皆超過90％。

莫德納股價在去年大放異彩，但疫苗需求隨著覆蓋率提高消退後，投資人開始質疑莫德納的未來，股價也跟著起起伏伏。

不過近幾個月投資人釋疑後，莫德納股價又見回升。主要是新冠病毒不停變異且向全球擴散，投資人領會到莫德納疫苗銷量強勁，可望一路持續到明年。

此外莫德納還打算複製新冠疫苗的成功經驗，已著手展開mRNA流感疫苗的臨床試驗，其他新藥也在研發當中。

儘管如此，華爾街對莫德納前景還是心存疑慮。根據數據供應商FactSet調查，只有44％分析師將莫德納股票評為「買進」，與去年9月調查時的80％比例相比有明顯落差。