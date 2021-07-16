許富凱日前開工錄影，謹慎防疫，自備餐點。（凱聲影藝提供）

許富凱先前因為疫情影響，居家防疫2個月，15日已開工進棚錄製華視《黃金年代》節目，他謹慎防疫，電視台也要求錄製人員，須提供3日內的快篩陰性證明才得以上工，許富凱日前使用居家快篩自我檢測，結果是陰性，他表示用快篩不會像外界說的有不舒服感，分享第一次就滿上手，直說用居家快篩可以嘗試從鼻緣慢慢進入鼻腔。

他說因為鼻腔空間大，採集棉棒進去還蠻容易的，也不會感到不適。許富凱父母目前住在高雄，日前也施打疫苗，他向來很關心父母，每天都會電話關心他們身體狀況，當父母打完疫苗後，感覺狀態不錯，更頻頻叮嚀許富凱趕緊去登記預約疫苗，他透露日前早已登記預約好疫苗，正等候通知。

許富凱一開工，心情愉悅，表示剛開始錄影拿起麥克風時，感覺有些生疏，加上為了安全起見，錄影時，大家都會戴著透明防疫面罩來演出唱歌，他笑說：「還在適應中，因為戴面罩唱時一直打到自己。」