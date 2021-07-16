疫情讓兩岸不少交流中斷，更不時出現兩岸年輕人在網路上針鋒相對情況。15日在一場線上研討會上，幾位兩岸青年學者提出擔憂，擔心交流中斷導致只能透過媒體去片面認識對方，讓民間敵意螺旋上升，更擔心民進黨政府倚美抗中的做法和在台灣型塑的政治氛圍，讓台灣失去對大陸理性討論的空間；但學者們也相信，青年和交流的力量，可扮演兩岸的緩衝劑，以視訊方式的「創新型交流」可能成為常態，兩岸青年仍應用具體行動培育善意，化解敵意。

中國海峽研究院（香港）15日舉辦第一期海峽青年觀點論壇，主題為「疫情下的兩岸關係回顧與展望」。

廈門大學台研院博士、集美大學講師陳曉曉對兩岸青年交流提出三點憂思。一是憂心兩岸的敵意螺旋。她指出疫情爆發以來，台灣禁止口罩出口大陸、阻撓台商返台等冷血舉措，讓她感到不寒而慄，「是有怎樣的『深仇大怨』才致如此？」儘管她身邊有些台灣朋友，努力以「人肉」運送口罩到大陸，「但都不太敢張揚，表現得小心翼翼，令人唏噓！」

今年4月底福建原本宣布開放「2＋19」的台胞綠色通道，卻遭致大陸網友反彈而緊急煞車，這樣的敵意螺旋，是她不願看到卻真實發生的，「我原本以為政治的歸政治，人民的歸人民，愛應該要淩駕政治，卻想不到政治已經讓人民有了隔閡。」

第二個憂思是兩岸交流中斷。陳曉曉說，2019年8月起大陸暫停陸客赴台自由行，2020年4月也停止陸生申請赴台就讀，加上疫情的爆發，兩岸民間交流幾乎中斷，「我現在已經不確定新聞媒體上的台灣，與真實的台灣之間的差距了，我想這是交流中斷很可怕的地方」。

第三個憂思是兩岸的政治對立，特別是民進黨一面倒的倚美抗中作法，譬如完全將大陸疫苗排除在考慮範圍，不希望台灣和中國有任何連結。她感慨幾乎在台灣只要碰到中國議題，就失去理性討論的空間，台灣社會正在被這樣的政治氛圍壟罩和威脅。

儘管有上述擔憂，但陳曉曉始終相信青年的力量、交流的力量，兩岸青年應該也可以扮演兩岸緩衝劑、黏合劑的作用。她認為，對政治圈的人而言，塑造敵我意識，永遠會比解決問題容易。但作為兩岸青年，不僅僅要坐而論道，更要起而行之，訴諸行動，培育善意，化解敵意。

廈門大學台籍博士生游智彬提到民進黨的網軍部隊，認為兩岸走到冷對抗的關係，網軍發動的輿論戰起到很大的作用，她認為台灣是一個多元社會，需要有多元的聲音與觀點，兩岸青年應該更加關注在輿論界的發聲與理念傳導，「台灣不能只有美國意識，封閉會帶來固化，同時也帶來停滯，有不同聲音會更有利於兩岸的融合和台灣發展」。

從台灣大學畢業的陸生，目前為新加坡國立大學博士生的洪鑫誠認為，未必需要太多以兩岸為名的事，反而是應該期待那些兩岸不同行業的青年人才之間通過共同參與到更多具體的工作與合作，像是鄉村振興就是一個在兩岸都值得投入，而雙方的經驗又能互補的領域。因為在同一領域深耕的人們之間更可能達成共鳴，而真正深入的兩岸交流都發生在那樣的前提下，而不是一些泛泛而談。

中國海峽研究院(香港)理事長雷希穎在總結發言指出，雖然當前兩岸物理隔離狀態處於冰點時刻，但兩岸現實存在的巨大交流需求是無法忽視的，這份需求必將催生更多的「創新型交流」，譬如此次線上沙龍活動即為例子。他認為，當這些新的交流習慣形成了，哪怕未來疫情結束了，這種交流也不會消失，還將逐漸形成常態，並持續推動兩岸關係發展，也期待更多的青年學者能用各自的方式和管道發出理性聲音，推動兩岸關係持續發展。