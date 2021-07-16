今年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國紐西蘭今天針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情召開非正式領袖視訊會議。韓國在會議中表示將擴大支援疫苗生產，強化亞太地區供給。

韓國國務總理金富謙今天代表總統文在寅出席視訊會議，他表示，APEC會員國人口占全世界人口38%，但完成接種人口僅約2成，疫苗充分供給及公平分配成為當務之急。

金富謙說，韓國積極透過代工生產疫苗，努力擴大供給及公平分配，今年下半年將追加預算，擴大投資疫苗生產設備並加速研發，強化對亞太地區的疫苗供給；同時，韓國至明年為止，將透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供2億美元金援。

為強化開發程度較低國家的衛生保健量能，金富謙表示，希望APEC的東北亞防疫保健合作體、國際保健安保架構等有助引導國際保健治理工作。

「世界各地恢復狀況不一，引發各界憂心」，金富謙指出，各國必須一同復甦，才能永續成長，並強調「包容性復甦」的重要性，希望藉韓國推動韓版新政的經驗，擴大APEC層級的經濟復甦效果。

韓國政府去年推出韓版新政，規劃至2025年前投入220兆韓元（約新台幣5.4兆元），推動數位新政、綠色新政、人本新政等，做為後疫情時代的經濟動力。

APEC預定於11月舉行領袖峰會，但考量近期疫情，主辦國紐西蘭針對疫情議題率先召開今天的視訊峰會，美國總統拜登、中國國家主席習近平、日本首相菅義偉、俄羅斯總統蒲亭皆出席。