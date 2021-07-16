桃園一名人妻發現丈夫從結婚未滿1月時就已外遇，私下與另名女子互傳鹹濕的簡訊，對話內聊到「我比較喜歡上次那樣被硬上」等語。一審判其要賠20萬元，經小三不服上訴，高等法院認定小三侵害配偶權屬實，駁回上訴。

判決書指出，人妻主張與丈夫於2019年11月11日結婚，育有一子女，未料，小三卻在明知男方已婚的狀態下介入婚姻，於同年月24日至隔2020年2月間以通訊軟體多次互傳，包括，「不要把我想得跟狼似的」、「被壓著幹的關係吧、真變態、你昨天真變態」、「來找我單純睡覺」、「我喜歡你單純是因為你打炮合我胃口」、「這就是所謂的射後不理ㄇ」、「你再繼續射後不理啊」、「我覺得我家被你當旅館了」等訊息。

又於，2020年6月間，人夫傳送，「哈哈哈我們先從車震開始啊、記得有次ㄇ超刺激的」、「哈哈哈太刺激ㄌ一下就爽了得多試幾次」等訊息予被告，小三則回覆「刺激但我不爽阿」、「您挺爽的」、「真是色情」、「我比較喜歡上次那樣被硬上」等語。

桃園地院一審認定，小三與人夫的行為已導致人妻身心受創，判要賠20萬元精神撫慰金，小三不滿要賠錢，上訴二審，高等法院認定，小三明知男方已婚，還曾傳訊息向人夫說，「還說不把我當炮友」、「好好好，那我介紹我是你情婦」、「還有小三的精神賠償費」等，均顯見與人夫已逾越一般朋友分際，最終決定駁回上訴，維持原判。