美國首富貝佐斯旗下的「藍源」火箭20日將升空，這次將首次搭載4名乘客進行太空飛行，其中一位幸運兒是年僅18歲的荷蘭準大學生戴蒙（Oliver Daemen）。

藍源表示，戴蒙是火箭「新雪帕德號」上 第一位付費的乘客。到底這位年輕人有何本事，可以在這趟老中青三代同行的「壯遊」中，雀屏中選，搶到一席。

結果發現，原來他的父親是荷蘭私募資金Somerset Capital Partner的創辦人兼執行長，這次戴蒙得以幸運遞補另一位以2800萬美元買到太空行門票的富豪，還真是多虧他有個富豪老爸，但藍源並未透露戴蒙父親砸了多少重金送兒子上距離地表100公里的太空，體驗失重3分鐘的奇妙之旅。

根據藍源提供的資料，戴蒙從4歲起就對太空相當感興趣，他已考取私人飛行員執照。預計9月進入荷蘭烏特勒支大學選修物理和創新管理。

戴蒙將成為史上最年輕的太空人，而同行的82歲婦女馮克則將成為年齡最長的太空人。這次藍色起源的可回收火箭將搭載6人，其中4人是乘客，包括貝佐斯、胞弟馬克、馮克、戴蒙，另外2人則是組員。也是首次6席全滿進行太空試飛。