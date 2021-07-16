每年舉行的 「台北國際電腦展創新設計獎」（COMPUTEX d&i awards），今年吸引來自7國廠商參與競賽，選出 50 件獲獎產品，獲獎包括宏碁、技嘉、瑞昱、華碩等科技大廠 ， 而最高榮譽「金獎 Gold Award」則是頒給華碩及JGB Smart Property!

首次參賽便一鳴驚人的JGB Smart Property 金箍棒智慧物管 (以下簡稱JGB) 於2018年成立的地產科技(Proptech)新創公司。不同於市面上的房源媒合廣告平台，JGB專注在不動產租賃市場，主要針對包租代管業、仲介業或資產管理公司提供一站式雲端租房管理系統，包括VR遠端看房、遠端線上租約簽屬、自動對帳、租客管理、修繕管理，同時搭配智能門鎖、雲端攝影機、智慧電表等IOT設備，於後疫情之下提供零接觸軟硬體整合的自動化管理系統。

JGB執行長田智娟看準國際房地產租賃崛起的趨勢，加上政府推動包租代管及公共住宅的政策，遠距自動化租房管理系統自去年正式上線客戶數量快速成長遍布全台，上線3個月內即受到海外客戶青睞，客戶包括來自胡志明、曼谷、馬尼拉等東南亞主要城市。是目前全台唯一跨足國際市場的租房管理系統科技公司。