北市內湖區港墘路127巷一棟民宅，16日晚間21時51分發生火警，5樓可看到清楚火光，瞬間消防局就接獲5通報案電話，所幸目前火勢已經控制，確認屋內無人受困，消防人員已入內撲救中。

消防局獲報後，派遣消防車輛19輛、救護車輛2輛、人員46名前往馳援，火勢在6分鐘即控制住，現正佈線入內確認，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。