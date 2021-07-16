內湖民宅竄火光 火勢控制無人受困 22:272021/07/16 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖港墘路發生火警，大樓5樓可見火光。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區港墘路127巷一棟民宅，16日晚間21時51分發生火警，5樓可看到清楚火光，瞬間消防局就接獲5通報案電話，所幸目前火勢已經控制，確認屋內無人受困，消防人員已入內撲救中。 消防局獲報後，派遣消防車輛19輛、救護車輛2輛、人員46名前往馳援，火勢在6分鐘即控制住，現正佈線入內確認，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。 高溫與乾旱助長火勢 熊熊野火肆虐美加西部 失智嬤跌落芭樂園田溝 社頭警消、果農助脫困 #無人受困 #消防局 #火勢 #確認 #入內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 有確診者足跡 IKEA內湖店停業1天 11:482021/07/15 生活 IKEA內湖店傳確診足跡 今停業一天 10:582021/07/15 生活 男子睡夢中公寓失火 警報器立功大響救人 19:282021/07/15 社會 亂丟垃圾被逮 業者辯開車散心 04:102021/07/15 地方新聞 全裸妹離奇倒栽蔥 卡20公分大樓窄縫 折騰2.5小時才拉出 10:102021/07/16 搜奇 墾丁大街「微解封試營運」登場 遊客逾百人攤商只擺1／3 19:592021/07/16 生活 為勇消陳志帆送別 家屬遞交陳情書淚求真相 12:452021/07/15 社會 高雄第1間 五甲龍成宮最快19日可入內參拜 17:022021/07/16 生活 台南宮廟微解封 信眾歡喜入內參拜 04:102021/07/16 地方新聞 大陸多地區重點公共場所 宣布實施健康碼、疫苗「二碼聯查」 17:052021/07/16 兩岸 金門新塘垃圾場再傳火警 起火點疑是堆積風倒木 09:482021/07/15 社會 社會熱門新聞 夫妻車上喝水遭罰拍警蒐證「6000變3萬」 陳時中這麼說 - 社會 帶新男友回家 阿嬤見到喊「我姐的孫子」空氣突安靜 - 社會 台南「一樓一鳳」上架量猖獗 狂PO清涼照瘋狂攬客 - 社會 台中透天厝裝50支監視器 當地民眾曝住戶恐怖身份 - 社會 南投夫妻揪正妹3P遭洗門風 未婚夫逼跪下簽200萬本票 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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