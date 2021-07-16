新冠變種病毒Delta肆虐各國，印尼已超越印度，成為全球疫情最嚴重國家，但一名印尼神經治療師，堅決不信有世界上存在新冠病毒，還刻意去吸染疫者的呼氣，沒想到一周後，這名治療師不但確診還因此病逝。

根據印尼媒體SuaraJogja.id報導，死者為東爪哇省47歲男子馬蘇丁(Masudin)，4月中他帶著友人前往探視確診患者，不但在病床旁邊有說有笑，還直接湊上去大口吸入患者的呼氣，表示「你看，新冠病毒根本不存在，我根本沒事，明天就去喝酒兜風」。

未料3個月後，也就是7月13日，記者友人羅尼(Rony)證實馬蘇丁已經確診病逝，而馬蘇丁病逝前發高燒與各種不適症狀都讓他痛苦萬分，羅尼自己也難逃一劫確診，但幸好沒有生命危險。

馬蘇丁自稱神經治療師，可以治癒一般醫生無能為例的病症，更宣稱自己治好許多聾啞病患，在當地相當有名氣，甚至仿效日本漫畫「怪醫黑傑克」向富有的病患收取高額診治費，把錢拿來行善，修補當地房屋、道路，因此受到歡迎。對此當地醫師直呼馬蘇丁行為簡直就是無知傲慢，讓自己與身邊朋友都陷入險境。