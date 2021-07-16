我APEC領袖代表張忠謀今晚參加「非正式領袖閉門會議」，會後召開記者會說明內容。張忠謀在會議中提到疫苗分配不均，有媒體詢問張忠謀是否已打疫苗，張忠謀直接表示，「我不想告訴你」。

媒體指出，目前台灣有許多長者不願施打特定品牌疫苗，並詢問張忠謀是否已經施打疫苗？

張忠謀表示，「我不想告訴你有沒有打疫苗，至於長者不願意打疫苗，並不在總統這次交付給我的任務之內。」