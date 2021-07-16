會後記者會被問打疫苗了沒？ 張忠謀：不想告訴你 22:472021/07/16 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我國APEC領袖代表張忠謀。（取自總統府直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我APEC領袖代表張忠謀今晚參加「非正式領袖閉門會議」，會後召開記者會說明內容。張忠謀在會議中提到疫苗分配不均，有媒體詢問張忠謀是否已打疫苗，張忠謀直接表示，「我不想告訴你」。 媒體指出，目前台灣有許多長者不願施打特定品牌疫苗，並詢問張忠謀是否已經施打疫苗？ 張忠謀表示，「我不想告訴你有沒有打疫苗，至於長者不願意打疫苗，並不在總統這次交付給我的任務之內。」 蔡依珊被問打疫苗了沒？一席話網驚訝：真的很不容易 柯文哲2024來勢汹洶 黃光芹：國民黨為何不打這一張牌 #張忠謀 #打疫苗 #告訴 #長者 #不想 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮2民眾企圖混打疫苗遭請回 衛生局長籲中央開放 17:032021/07/16 生活 陳建仁自曝打高端「安慰劑」 批王鴻薇說謊 王鴻薇反擊了 08:002021/07/16 政治 雲縣府呼籲 移工可上網預約打疫苗 04:102021/07/16 地方新聞 民間購買疫苗被質疑買貴 張其祿反批政府不敢公布每劑購買價 12:082021/07/16 政治 南投強調疫苗精準施打 10多位民眾意圖混打第2劑被擋下 16:452021/07/16 生活 277萬人恐預約不到疫苗接種 民眾黨團籲政府精準施打優先族群 11:542021/07/16 政治 梁文傑爆「民進黨主動找台積電」幫買疫苗 打臉總統府 13:252021/07/16 政治 混打可行？張上淳：AZ混打莫德納免疫反應較2劑AZ好 14:542021/07/16 生活 醫師籲混打疫苗遭陳時中已讀不回 蘇偉碩嗆： 將發起連署維護尊嚴 14:372021/07/16 政治 陳建仁曾曝打高端沒副作用 羅智強轟：「國產生理食盬水」耍國人 13:312021/07/16 政治 傳未滿28天就幫孕婦施打第二劑疫苗 新泰醫院回應了 15:252021/07/16 生活 政治熱門新聞 盧秀燕民調破9成超驚人 港媒曝：她說這句話轟動全綠營 - 政治 他PO一張圖 羅智強吃驚：不分享對不起蔡英文 - 政治 梁文傑稱「若不是民進黨找台積電出來」 沈富雄竟脫口4字 - 政治 2022六都恐大海嘯？黃暐瀚預言：綠營只有他安全 - 政治 謝龍介喊普發5000元消費券後 最新民調一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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