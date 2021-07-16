亞太經濟合作會議(APEC)周五舉行非正式領袖視訊會議，會後發表聯合聲明指出，為了對抗新冠肺炎引起的全球公衛危機，與會成員需公平分配新冠疫苗。此外，成員國也同意透過促進自由公平貿易以及投資環境，來加速經濟復甦。

此次臨時視訊峰會由紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)主持，會議重點在新冠疫情與其對經濟的衝擊，出席的大國領袖包括美國總統拜登、中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。

APEC會後發布聯合聲明指出，「為了對抗全球公衛危機，與會成員呼籲公平分配新冠疫苗，另外在加速經濟復甦的目標下，與會成員也同意促進自由公平貿易與投資環境。」

聯合聲明還提到「強化創新的推展，俾以創造更高品質的就業，以及發展廣泛的經濟成長，以便就未來可能出現的經濟震撼提前做好準備。

APEC正式領袖峰會在今年11月舉行，鑒於疫情持續在全球肆虐，主辦國紐西蘭此次臨時加開非正式峰會，為該組織有史以來頭一遭。

由於包括印尼、泰國與澳洲等成員國近來都爆發新一波疫情，因此如何防疫與降低對經濟的衝擊成為此次峰會的討論重點。

紐西蘭總理阿爾登會前與美國總統拜登通話時就強調，想要擺脫疫情危機，21個成員必需通力合作。

近幾年APEC峰會狀況連連，2018年在巴布亞紐幾內亞舉行的峰會，因為美國與中國歧異過大，聯合公報未能達成共識。2019年原定在智利舉行的峰會，則因當地出現暴動而取消。2020年在馬來西亞的峰會則因疫情發燒全球大規模封城，急忙改為線上會議舉行。

6月時APEC貿易部長同意檢討貿易避壘，加速新冠疫苗與相關產品的跨國通行，但對於紐西蘭提議的去除關稅一案未能達成廣泛的協議。

根據統計，APEC組織新冠肺炎總感染人數超過5000萬，死亡人數逾100萬，2020年整體區內生產毛額(GDP)萎縮1.9％。