「美國國會稽核處」（GAO）14日發布調查報告指出，美國陸軍和陸戰隊的戰術車輛（tactical vehicle），在2010年至2019年期間發生3753起非戰鬥事故，造成123人死亡，主要原因是駕駛分心、監督機制不完善，以及訓練不足。

美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，GAO檢討了3753起在非戰鬥狀態下的戰術車輛事故後，認為針對車輛指揮官等第一線監督人員，美國陸軍和陸戰隊並未明確界定其職責，或履行監督義務所需要的程序和機制，導致遵循速度限制、使用安全帶等風險管理措施僅由各單位私下臨時規定，缺乏整體規範。

另外，由於各單位專注於其他優先事項，導致駕駛訓練相對被忽視，相關駕照課程通常會被壓縮得比原定計畫更短，導致陸軍和陸戰隊官兵缺乏在夜間、不同地形等特定條件下的適當培訓。

而在某些情況下，美國陸軍和陸戰隊雖已在訓練場或靶場發現到危險，但卻未能有效警告各單位；且固然各軍種已擁有減輕或預防戰術車輛事故的對策，但其下屬部隊不一定有照做。

GAO建議，美軍應進一步評估現有政策，確定是否應挪出額外資源，來確保相關安全職責獲得履行；並呼籲各軍種創建正式的合作論壇，以定期分享識別危險和向下屬單位傳達警告的有效方法；另也建議兩軍種的文職部長，應評估負責戰術車輛安全的人員數量，並確定各單位是否需要進行其他調整。