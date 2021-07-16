中信兄弟主砲張志豪手傷動刀，本季提前報銷，15日總教練林威助曾點名3名新秀，盼他們能補上火力，16日陳文杰抗起中外野任務，還在4局敲出本季首轟，他指出打擊有表現的關鍵，就是「把球看清楚再打」。

陳文杰首打席遭到三振，但下一打席就從獅隊先發投手飛利士手中敲出2分打點全壘打，助隊追到1分差，第8局他首位上場打擊，靠著選手站上壘包，也帶起球隊攻勢，兄弟單局攻下5分逆轉。

陳文杰在延賽前打擊狀況並不理想，但在延賽近2個月後，重返賽場打擊就有發揮，他透露，這段時間最主要就是加強每次揮棒的穩定度，「很多賢拜都跟我說，把球看清楚再來打都來得及，所以不要怕來不及，延賽時我就練習把球看清楚，看清楚再打。」

而這樣的修正也讓陳文杰敲出本季首轟，他坦言本季首轟出爐後心情會比較安定，「代表今年的球我也可以打出去。」而他生涯累積4轟有3轟就在府城擊出，台南球場可說是他的幸運地。

陳文杰笑著說：「好像真的在這裡特別會打，我也有注意到這一點，可能在這裡有運氣加成，風水特別好吧！」雖然被助總點名希望能夠頂住張志豪缺陣的火力，但他不給自己太多壓力，「把自幾該練的練好，好好享受比賽就好。」