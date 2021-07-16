指揮中心公布單周有7例Delta變異株，其中2人打莫德納仍染疫。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（16日）公布近一周境外移入個案病毒基因定序結果，共有7人檢出Delta印度變異株，其中2人在接種過莫德納疫苗後仍染上Delta。對此現象，不少專家看法一致，認為這正反映Delta已經漸漸成為全世界主流病毒株。前台大醫師林氏璧指出，儘管屏東成功守住Delta病毒，只要一不小心，隨時都可能再度跑進社區。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本週（7/10-7/16）境外移入個案有7人體內檢出Delta印度變異株，其中一名自英國回來的男性（案15155），曾在6/20接種過莫德納疫苗仍感染；另一位自美國返台本國30多歲女性（案15283），曾在6/9至7/7接種過2劑莫德納疫苗，並於入境後確認感染。7例境外移入皆在入境、居隔檢疫期間檢出病毒，體內病毒Ct值介於10-22，屬於剛發病。

對此，前台大感染科醫師林氏璧於臉書分析，本週境外移入抓到的都是Delta變種病毒，個案中有4人屬無症狀，於入境期間被篩檢出陽性，Ct值介於17-18，顯示病毒量滿高。「這反應著全世界Delta已經漸漸變成主流病毒株了。」林氏璧說，雖然屏東努力擋下了一次，但他仍擔心，Delta再次進來應該只是時間早晚的問題。

「一不小心，它隨時都可能進來。我們一定要對Delta的可能到來做好超前部署！」林氏璧強調，重中之重的是，在防疫前線人員至少要打到2劑才夠，根據英國資料，若僅打1劑，AZ或是BNT疫苗保護力都會降到30％，這樣是不夠的。

專業醫療粉專「美的好朋友」也發文說，隨著目前國外Delta株佔比越來越高，我國境外移入的風險持續都在。現在就是趕快把疫苗覆蓋率衝高，繼續落實個人防疫，一刻都沒辦法鬆懈。