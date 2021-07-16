世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日警告，在Delta變種病毒威脅升高之際，全球如今正處於第三波疫情的初期階段，呼籲各國加快疫苗施打並做好社交距離等防疫措施。

譚德塞周三參與國際衛生條例（IHR）緊急委員會時表示，Delta病毒加速傳播，加上社會動能恢復、有效公衛措施中斷，導致新冠染疫與死亡人數攀升。

他指出：「新冠病毒持續變異，導致傳染力更強的變種病毒肆虐。不幸的是，我們正處於第三波疫情的初期階段。」

譚德塞補充說道，最初在印度發現Delta病毒已攻陷全球逾111國，預估很快將成為全球主流病毒株。於此同時，各國疫苗接種速度卻出現「驚人差距」，拯救性命的醫療設備分配不均。

WHO呼籲，各國應加快疫苗施打速度，在9月前至少讓一成人口施打疫苗，今年底前接種率達40％，2022年中前至少讓70％人口接種疫苗。