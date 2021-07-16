英鎊周線跌幅約0.3％ 6月中以來最差 23:002021/07/16 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英鎊兌美元匯率16日盤中下跌0.3％至1.3805美元，本周跌幅約0.3％，恐創下6月中以來最差表現，原因在於全球疫情升溫，投資人湧向美元以趨避風險。此外，市場預期英國央行基於通膨升溫擔憂可能提早結束購債計劃，導致英鎊承壓。英鎊兌歐元小跌至85.53便士兌1歐元，自本周稍早創下的3個半月高點回落。 《國際產業》美國年輕客戶增多 Burberry上季營收飆升 恒指收漲8點 港交所創近五個月高點 #全球 #月中 #英鎊兌 #歐元 #最差 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股上萬八市值再創高 04:102021/07/16 財經要聞 《日股》科技族群疲弱 日經勉力上兩萬八 15:592021/07/16 財經 《集中市場》外資不押了 提款225億元 15:082021/07/16 財經 股匯一日行情 新台幣貶回28元 16:552021/07/16 財經 超越印度 這國成為亞洲新冠疫情最嚴重的國家 09:192021/07/16 國際 外資看股價 短線有壓長線仍強 04:102021/07/16 財經要聞 避險升溫 美元周線創一個月來最佳 18:442021/07/16 財經 外資大賣晶圓雙雄 資金重回航運股 18:252021/07/16 財經 工具機業訂單續增 東台、瀧澤科6月營收創同期新高 12:002021/07/16 財經 《美股掃瞄》美上周初領失業金人數 再創疫情爆發來新低 10:532021/07/16 財經 《日股》利空不斷 日經早盤跌破兩萬八 12:522021/07/16 財經 財經熱門新聞 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 併購格芯有效？ 英特爾遭曝EUV搞不定 連三星都追不上 - 財經 高通膨美債殖利率崩 華爾街大佬揭原因 股市創高還能抱？ - 財經 外資連4買突變臉 聯電、台積電遭提款 掃貨這9檔金融股 - 財經 認為邱純枝為適合董座人選 焦佑倫談東元 應回歸公司治理 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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