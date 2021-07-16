英鎊兌美元匯率16日盤中下跌0.3％至1.3805美元，本周跌幅約0.3％，恐創下6月中以來最差表現，原因在於全球疫情升溫，投資人湧向美元以趨避風險。此外，市場預期英國央行基於通膨升溫擔憂可能提早結束購債計劃，導致英鎊承壓。英鎊兌歐元小跌至85.53便士兌1歐元，自本周稍早創下的3個半月高點回落。